Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении Российской армии

Главком ВСУ Сырский: Россия ведет самое мощное наступление с начала конфликта

Российские военные ведут самое мощное наступление с начала военного конфликта на Украине. Об этом по итогам встречи с начальником Генштаба Чехии Карелом Ржегкой заявил в своем Telegram-канале главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — написал он.

Сырский также подчеркнул, что считает Чехию преданным союзником Украины. По его словам, республика стала инициатором ряда критически важных инициатив, в частности создания коалиции по развитию возможностей украинской военной техники.

Днем ранее, 1 ноября, украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на шести участках фронта. В том числе успехи российских военных отмечают на покровском и кураховском направлениях в Донецкой народной республике.