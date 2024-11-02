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15:38, 2 ноября 2024Бывший СССР

Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении Российской армии

Главком ВСУ Сырский: Россия ведет самое мощное наступление с начала конфликта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные ведут самое мощное наступление с начала военного конфликта на Украине. Об этом по итогам встречи с начальником Генштаба Чехии Карелом Ржегкой заявил в своем Telegram-канале главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — написал он.

Сырский также подчеркнул, что считает Чехию преданным союзником Украины. По его словам, республика стала инициатором ряда критически важных инициатив, в частности создания коалиции по развитию возможностей украинской военной техники.

Днем ранее, 1 ноября, украинский аналитический ресурс DeepState сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на шести участках фронта. В том числе успехи российских военных отмечают на покровском и кураховском направлениях в Донецкой народной республике.

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