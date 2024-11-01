На Украине заявили о продвижении ВС России на шести участках фронта

DeepState: ВС России продвинулись на шести участках фронта

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на шести участках фронта. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState заявил о продвижении ВС России на покровском и кураховском направлениях в Донецкой народной республике. В частности, зафиксировано успешное наступление в районе населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара.

Как сообщается, российские войска продвинулись возле Константиновки и Победы на кураховском направлении. Также ВС России предприняли успешные действия в районе Новодмитровки в ДНР.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают тактический кризис на большинстве направлений в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что для ВСУ опасна невозможность перебрасывать свои резервы на критические участки фронта.