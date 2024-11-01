Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:04, 1 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении ВС России на шести участках фронта

DeepState: ВС России продвинулись на шести участках фронта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на шести участках фронта. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState заявил о продвижении ВС России на покровском и кураховском направлениях в Донецкой народной республике. В частности, зафиксировано успешное наступление в районе населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара.

Как сообщается, российские войска продвинулись возле Константиновки и Победы на кураховском направлении. Также ВС России предприняли успешные действия в районе Новодмитровки в ДНР.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают тактический кризис на большинстве направлений в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что для ВСУ опасна невозможность перебрасывать свои резервы на критические участки фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев поручил за две недели остановить рост цен в России. Что для этого будут делать?

      Восьмерых российских заключенных осудили за организацию турниров по азартным играм

      Убегавший от испанской полиции грузинский вор в законе прыгнул с 4 этажа и сломал ноги

      Москвичей предупредили о непогоде

      Раскрыт способ борьбы с ночными судорогами в ногах

      Стала известна судьба пропавшего без вести в Пакистане российского блогера

      Стало известно о падении доходов мошенников после заявления Дурова

      Володин объяснил коррупцию в руководстве Евросоюза

      Россиянин отправил в нокдаун канадского соперника в матче НХЛ

      США признали неучастие солдат КНДР в боях против ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше