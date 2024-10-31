Экс-полковник Стариков заявил о тактическом кризисе ВСУ на многих направлениях

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают тактический кризис на большинстве направлений в зоне спецоперации. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Стариков признал тактический кризис на многих направлениях и подчеркнул, что для ВСУ опасна невозможность перебрасывать свои резервы на критические участки фронта. По его словам, российские военные разбили зону боевых действий, разбив ее.

«Я сейчас показываю реальную ситуацию, которая происходит на фронте, то есть реальный кризис был на одном направлении, потом стал на трех направлениях, а сейчас — смотрите: Купянское, Часовоярское, Селидовское, Торецкое, Покровское, Кураховское, Южное. <…> Начало гореть везде», — указал экс-полковник СБУ.

Ранее Стариков заявил, что для подразделения ВСУ вынуждены отходить. Он объяснил, что стратегия российских военных заключается в постепенном «выдавливании» украинских бойцов с занимаемых оборонительных укреплений.