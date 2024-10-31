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04:00, 31 октября 2024Бывший СССР

На Украине признали тактический кризис на многих направлениях

Экс-полковник Стариков заявил о тактическом кризисе ВСУ на многих направлениях

Фото: Unsplash

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают тактический кризис на большинстве направлений в зоне спецоперации. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Стариков признал тактический кризис на многих направлениях и подчеркнул, что для ВСУ опасна невозможность перебрасывать свои резервы на критические участки фронта. По его словам, российские военные разбили зону боевых действий, разбив ее.

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«Я сейчас показываю реальную ситуацию, которая происходит на фронте, то есть реальный кризис был на одном направлении, потом стал на трех направлениях, а сейчас — смотрите: Купянское, Часовоярское, Селидовское, Торецкое, Покровское, Кураховское, Южное. <…> Начало гореть везде», — указал экс-полковник СБУ.

Ранее Стариков заявил, что для подразделения ВСУ вынуждены отходить. Он объяснил, что стратегия российских военных заключается в постепенном «выдавливании» украинских бойцов с занимаемых оборонительных укреплений.

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      Марина Совина
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