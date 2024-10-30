Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ отходят, моральная устойчивость бойцов снижается

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с несколькими ключевыми проблемами. Об этом рассказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает ТАСС.

По его словам, для украинских войск фронт «скукоживается» и подразделения вынуждены продолжать отходить. Экс-полковник СБУ также предрек, что при настоящей динамике на передовой ВСУ не смогут ни за что зацепиться. Он объяснил, что стратегия российских военных заключается в постепенном «выдавливании» украинских бойцов с занимаемых оборонительных укреплений. Вместе с тем у украинской армии снижается моральная устойчивость солдат.

«Одной из проблем, которая сейчас происходит, [является] снижение уровня морально-боевого состояния личного состава. Это подразделения угледарского гарнизона. Сейчас это же происходит в кураховском гарнизоне, они (российские военные — прим. «Ленты.ру») окружают Курахово — крупнейший укрепрайон. Как они так быстро продвигаются? Значит, есть какие-то проблемы», — добавил Стариков.

Ранее сообщалось, что продвижение российских войск в октябре 2024 года стало самым большим с марта 2022 года. Соответствующие данные привел Институт изучения войны (ISW).