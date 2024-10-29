На Западе заявили о самом большом продвижении ВС России с марта 2022 года

AFP: продвижение ВС России в октябре стало самым большим с марта 2022 года

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в октябре 2024 года стало самым большим с марта 2022 года. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По подсчетам AFP, в период с 1 по 27 октября 2024 года ВС России заняли по меньшей мере 478 квадратных километров территории, что стало самым большим продвижением с марта 2022 года. В августе и сентябре 2024 года российские войска заняли 477 и 459 квадратных километров соответственно.

Западное агентство отметило, что две трети от этой территории было занято в Донецкой народной республике (324 квадратных километра). «Эти успехи подчеркивают трудности, с которыми сталкивается украинская армия», — подчеркнули журналисты.

Ранее украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил об обрушении фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, причинами стали усталость личного состава ВСУ и нехватка резервов.