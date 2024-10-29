Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:05, 29 октября 2024Бывший СССР

На Западе заявили о самом большом продвижении ВС России с марта 2022 года

AFP: продвижение ВС России в октябре стало самым большим с марта 2022 года

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в октябре 2024 года стало самым большим с марта 2022 года. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По подсчетам AFP, в период с 1 по 27 октября 2024 года ВС России заняли по меньшей мере 478 квадратных километров территории, что стало самым большим продвижением с марта 2022 года. В августе и сентябре 2024 года российские войска заняли 477 и 459 квадратных километров соответственно.

Западное агентство отметило, что две трети от этой территории было занято в Донецкой народной республике (324 квадратных километра). «Эти успехи подчеркивают трудности, с которыми сталкивается украинская армия», — подчеркнули журналисты.

Ранее украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил об обрушении фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, причинами стали усталость личного состава ВСУ и нехватка резервов.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России собрались платить бюджетникам по-новому

      Футболиста ЦСКА признали лучшим молодым игроком года в Азии

      Россиянка потратила 180 тысяч рублей на Wildberries и обвинила в этом приступ лунатизма

      Мощный пожар вспыхнул на складе удобрений в Подмосковье и попал на видео

      Гора Фудзияма впервые осталась без снега

      Путин подписал закон об увеличении МРОТ

      Вероятность распространения частичного запрета продажи алкоголя на всю Россию оценили

      Раскрыты топ-5 мистических мест для путешествий по России

      Подсчитана переплата россиян по рыночной ипотеке

      РВСН выполнили пуск «Ярса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше