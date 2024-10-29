Генерал ВСУ Марченко: не открою военную тайну, если скажу, что фронт посыпался

Донбасский фронт начал рушиться из-за серьезного натиска Российской армии, усталости личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нехватки резервов. Об этом в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко.

«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся», — сказал военачальник.

Он также назвал три фактора, из-за которых фронт начал рушиться. По его словам, на это повлияли нехватка боеприпасов и оружия, дефицит людей и отсутствие пополнений, а также «разбалансирование управления».

Ранее аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о развале украинского фронта на юге Донецкой народной республики (ДНР). «Речь идет о потере от двух до пяти километров в день. При таких темпах России понадобится шесть месяцев, чтобы добраться до Днепровской области», — сказал он.