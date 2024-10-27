В Германии заявили о развале украинского фронта на юге ДНР

Репке: украинский фронт на юге ДНР разваливается, ВСУ теряют от 2 до 5 км в день

Украинский фронт на юге Донецкой народной республики (ДНР) разваливается, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют от двух до пяти километров территории в день. Об этом заявил в социальной сети X аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

«На юге Донецкой области разваливается фронт. В региональном масштабе речь идет о потере от двух до пяти километров в день. При таких темпах России понадобится шесть месяцев, чтобы добраться до Днепровской области», — заявил эксперт.

Он добавил, что Украина проигрывает конфликт, и к этому привел низкий уровень поддержки Киева со стороны Запада.

Ранее командование ВСУ признало продвижение ВС России в Запорожской области. По словам спикера южной группировки украинской армии Владислава Волошина, российские войска вклинились в украинскую оборону на отдельных участках фронта.