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17:02, 27 октября 2024Бывший СССР

Командование ВСУ признало продвижение ВС России в Запорожской области

Спикер ВСУ Волошин: ВС РФ вклинились в украинскую оборону в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате успешных наступательных действий Вооруженные силы России вклинились в украинскую оборону на отдельных участках фронта в Запорожской области. Продвижение российских войск признал спикер командования южной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Армия РФ нарастила определенные усилия, провела перегруппировку и массированные штурмовые действия. В результате чего имела частичный успех, то есть вклинилась в украинскую оборону», — заявил военный.

27 октября украинский аналитический проект DeepState признал утрату контроля ВСУ над селом Левадное в Запорожской области.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в Кураховку в Донецкой народной республике. Отмечается, что штурм населенного пункта стал возможен после занятия ВС России Горняка.

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      Глеб Палехов
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