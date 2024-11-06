Генштаб ВСУ оценил ситуацию на фронте и назвал самые горячие направления

Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряженной

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является напряженной. Об этом заявил Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается напряженной», — сказано в публикации. Генштаб также назвал самыми горячими направлениями покровское и кураховское.

Ранее в ВСУ заявили, что украинские военные в Курахово находятся под угрозой окружения. Как сообщалось, силы России продвигаются к населенному пункту с трех сторон. Кроме того, Генштаб ВСУ информировал, что больше всего российских атак зафиксировано на кураховском направлении.

2 ноября главком ВСУ Александр Сырский признал, что военнослужащие России ведут самое мощное наступление с начала конфликта.