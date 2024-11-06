В ВСУ заявили об угрозе окружения Курахово

Офицер ВСУ: украинская армия в Курахово находится под угрозой окружения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курахово находятся под угрозой окружения. Об этом сообщил офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков в эфире «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией).

По его словам, российские войска двигаются к Курахово с трех сторон. По данным ВСУ Генштаба, за последние дни большинство атак Вооруженных сил России прошли именно на кураховском направлении. Войтенков заключил, что в сравнении с прошлым летом военные действия изменились очень сильно и сейчас группировка ВСУ в Курахово находится в очень тяжелом положении.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово, занимая новые позиции. По его словам, под контроль России перешел плацдарм между селами Максимовка и Трудовое, которые находятся южнее Курахово.