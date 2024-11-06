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04:56, 6 ноября 2024Россия

В ДНР рассказали о продвижении российских военных к Курахово

Рогов: российские военнные продвигаются к южному пригороду Курахово
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР), занимая новые позиции, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, под контроль РФ перешел плацдарм между селами Максимовка и Трудовое, которые находятся южнее Курахово. «Речь идет о 15 квадратных километрах», — добавил он.

Ранее также сообщалось, что российская армия продолжает успешное наступление на Курахово. Вооруженные силы (ВС) страны взяли под контроль большую часть Антоновки.

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