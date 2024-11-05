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12:43, 5 ноября 2024Бывший СССР

ВС России продвинулись к Курахово

«Иди и смотри»: ВС России продвинулись к Курахово в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия продолжает успешное наступление на Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Один из солдат Российской армии сообщил, что Вооруженные силы (ВС) страны взяли под контроль большую часть Антоновки. Также, по его словам, российские части успешно продвигаются с юга. Помимо этого, ВС РФ развивают наступление из Богоявленки. По данным канала, Курахово, как и до того Угледар, российские войска постепенно охватывают с флангов. Сообщается, что, если темпы наступления ВС РФ сохранятся, то украинский гарнизон будет вынужден либо сдаться, либо отступить.

Ранее военкор Юрий Котенок раскрыл проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово. По его словам, у ВСУ осталось мало опорных пунктов близ этого населенного пункта, из-за чего Российская армия может отрезать последние пути отступления украинских сил.

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