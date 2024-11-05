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02:02, 5 ноября 2024Бывший СССР

Военкор раскрыл проблемы ВСУ в Курахово

Военкор Котенок: у ВСУ осталось мало опорных пунктов близ Курахово
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось мало опорных пунктов близ населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), из-за чего Российская армия может отрезать последние пути отступления украинских сил. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, попытки ВСУ стабилизировать фронт лишь замедляют продвижение Российской армии, которая уже вышла к Раздольному. Военкор отметил, что осталось занять еще несколько километров, чтобы отрезать пути отступления украинских сил западнее Курахово.

«Дальше у укров — подготовленный опорник южнее населенного пункта Богатырь. За Раздольным на север больше заранее подготовленных рубежей обороны нет», — раскрыл проблемы ВСУ Котенок.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что армия взяла под контроль Вишневое. В ведомстве отметили потери, которые понесли Вооруженные силы Украины: более 500 военнослужащих, один танк, бронетранспортер Spartan и боевые бронемашины «Казак» и MaxxPro, а также гаубицы «Мста-Б» и гаубицы Д-30.

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