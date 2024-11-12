«Это очень серьезно подняло наш уровень». Военкор раскрыл, как российские бойцы используют Starlink в зоне СВО

Военкор Коц сообщил, что ВС РФ используют в зоне СВО спутники Маска Starlink

Российский военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли на вооружение технологию американского предпринимателя, главы SpaceX Илона Маска. По его словам, спутники Starlink активно используют и российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«„Старлинком“ в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА», — заявил военкор. Он добавил, что это «очень серьезно подняло» уровень российской разведки.

При этом Коц посетовал, что у России пока нет аналогичного оборудования, поэтому приходится пользоваться американским. Вопрос безопасности использования этих спутников он назвал дискуссионным, но отметил, что пока не слышал историй о том, что из-за использования Starlink были вычислены российские позиции.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военэксперт рассказал, как ВС РФ путают украинских военных при помощи Starlink

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, рассказал, что ВС РФ используют Starlink, чтобы запутать украинских военных. «Среди наших военных есть много умельцев, которым с помощью Starlink удается запутать ВСУ», — указал он.

Дандыкин пояснил, что при ведении боевых действий крайне важно определять локацию с максимальной точностью. А российские военные при помощи спутников могут сделать так, чтобы находящийся в Сумах противник определял свое местоположение как Курскую область.

Военэксперт добавил, что помимо Starlink, российские военные перепрошивают и используют и украинские беспилотники.

An antenna of the satellite internet provider Starlink. Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Первые комплекты Starlink попали к ВС РФ еще в 2022 году

В рамках поддержки Украины Илон Маск отправил ВСУ тысячи терминалов Starlink, которые те стали использовать в области военных коммуникаций. Во время боев за Красный Лиман в мае 2022 года российские военные захватили первый комплект спутникового интернета Starlink. Спустя несколько месяцев стало известно сразу о нескольких трофейных роутерах. Отмечалось, что они используются российскими подразделениями в своих нуждах на некоторых направлениях.

В США заявили о большой пользе Starlink для ВС РФ

Американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, сообщила, что Российская армия заметно улучшила свой боевой потенциал на Украине благодаря использованию терминалов связи Starlink. Собеседник издания заявил, что высокоскоростной интернет был преимуществом Вооруженных сил Украины. Однако теперь им могут пользоваться и российские военные.

По словам украинских бойцов, которые приводит WP, ВС РФ используют высокоскоростной спутниковый интернет для улучшения координации во время проведения атак, совершения большего числа вылетов беспилотников и нанесения ударов по частям ВСУ прицельным артиллерийским огнем. Это сделало российские подразделения более маневренными.

Отмечалось, что американские власти никак не могут повлиять на попадание терминалов в руки армии РФ из-за растущего «черного» рынка.

A SpaceX Falcon 9 rocket with a payload of Starlink V2 Mini internet satellites. Фото: John Raoux / AP

В России допустили создание аналога Starlink

Проект по созданию российского аналога Starlink, включающего 383 спутника, может обойтись в 445 миллиардов рублей. Предполагается, что его разработкой займется компания «Бюро 1440». По имеющейся информации, документ проекта еще находится на межведомственном согласовании и может быть доработан.

Уточняется, что 329 миллиардов рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, оставшиеся 116 миллиардов рублей — из бюджета.