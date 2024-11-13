Назван способ использования технологии Илона Маска российскими военными

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ используют Stralink, чтобы запутать ВСУ

Российские военные используют Starlink Илона Маска, чтобы запутать военных Вооруженных сил Украины, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Среди наших военных есть много умельцев, которым с помощью Starlink удается запутать ВСУ. Особенно это касается приграничья: допустим, противник в Сумах, а ему пишет, что он находится в Курской области. В том числе таким способом используется технология Маска», — рассказал Дандыкин.

Он объяснил, что определение достоверной локации с максимальной точностью до метров крайне важна в ведении боевых действий, потому подобное использование технологии оказалось крайне удачным для ВС РФ.

«Так же российские военные перепрошивают и используют и украинские беспилотники», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские военные взяли на вооружение технологию главы SpaceX Илона Маска. Об использовании спутников Starlink сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.