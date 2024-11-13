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16:11, 12 ноября 2024Бывший СССР

Назван способ использования технологии Илона Маска российскими военными

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ используют Stralink, чтобы запутать ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российские военные используют Starlink Илона Маска, чтобы запутать военных Вооруженных сил Украины, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Среди наших военных есть много умельцев, которым с помощью Starlink удается запутать ВСУ. Особенно это касается приграничья: допустим, противник в Сумах, а ему пишет, что он находится в Курской области. В том числе таким способом используется технология Маска», — рассказал Дандыкин.

Он объяснил, что определение достоверной локации с максимальной точностью до метров крайне важна в ведении боевых действий, потому подобное использование технологии оказалось крайне удачным для ВС РФ.

«Так же российские военные перепрошивают и используют и украинские беспилотники», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские военные взяли на вооружение технологию главы SpaceX Илона Маска. Об использовании спутников Starlink сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.

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