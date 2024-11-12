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14:58, 12 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска в зоне СВО взяли на вооружение технологию Илона Маска

Военкор Коц: ВС России в зоне СВО взяли на вооружение технологию Илона Маска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) взяли на вооружение технологию главы SpaceX Илона Маска. Об использовании спутников Starlink сообщил российский военный корреспондент Александр Коц, передает «Военное дело».

Военкор отметил, что войска РФ активно используют Starlink. По его словам, через терминалы спутниковой связи идут трансляции на различные пункты управления и изображения с разведывательных дронов.

Коц подчеркнул, что это значительно подняло уровень разведки ВС РФ. При этом он добавил, что, к сожалению, Россия пока не разработала аналог подобной системы, поэтому военные вынуждены использовать Starlink.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили на купянском направлении несколько терминалов спутникового интернета Starlink и лишили связи отдельные подразделения Вооруженных сил Украины.

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