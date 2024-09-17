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07:38, 17 сентября 2024Наука и техника

Создание в России аналога Starlink обойдется в 445 млрд рублей

«Известия»: создание в РФ аналога Starlink обойдется в 445 млрд рублей

Фото: Lian Zhen / XinHua / Globallookpress.com

В России проект по созданию аналога Starlink, включающего 383 спутника, может обойтись в 445 миллиардов рублей. Об этом написала газета «Известия».

Как уточняется, из указанной суммы 329 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, при этом 116 млрд рублей — из бюджета. Данные средства будут направлены на создание и запуск спутников связи, которые разрабатывает компания «Бюро 1440». Также указано, что разработчики планируют привлечь почти 37,5 млрд рублей в виде льготных кредитов.

При этом часть финансирования строительства спутниковой группировки также будет обеспечена внебюджетными источниками на сумму чуть более 329 млрд рублей. Об этом говорится в предварительной версии федерального проекта. Как пишет издание, общая расчетная стоимость проекта составит 445 млрд рублей. Однако документ проект еще находится на межведомственном согласовании и может быть доработан.

13 сентября издание The Register сообщило, что федеральная комиссия по связи (FCC) США обеспокоилась доминированием спутников Starlink на орбите Земли. По мнению журналистов, американские власти могут считать положение корпорации Илона Маска доминирующим на рынке.

В начале августа Китай начал запуск группировки Qianfan («Тысяча парусов»), выступающей аналогом спутниковой системы Starlink американской компании SpaceX. Также уточнялось, что в Китае планируют запуск еще одного аналога Starlink — системы Guowang компании China Satellite Network Group, которая должна включать около 13 тысяч космических аппаратов.

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      Марина Совина
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