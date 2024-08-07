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14:22, 7 августа 2024Наука и техника

Китай начал запуск аналога Starlink

ArsTechnica: Китай начал запуск Qianfan — аналога спутниковой системы Starlink

Фото: Mike Blake / Reuters

Китай начал запуск группировки Qianfan («Тысяча парусов»), выступающей аналогом спутниковой системы Starlink американской компании SpaceX. Об этом пишет издание ArsTechnica.

Первые 18 космических аппаратов группировки компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) были запущены на околоземную орбиту на ракете Long March 6A, стартовавшей 6 августа с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси.

По данным китайской стороны, группировка Qianfan будет включать 1296 спутников, которые планируется разместить на орбите на высоте около 1160 километров. К концу 2025 года SSST планирует запустить 648 спутников.

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Издание напоминает, что в Китае планируют запуск еще одного аналога Starlink — системы Guowang компании China Satellite Network Group, которая должна включать около 13 тысяч космических аппаратов.

В июне издание SpaceNews сообщило, что Китай в начале августа начнет развертывание спутниковой группировки G60, которая должна стать аналогом американской системы Starlink.

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      Иван Потапов
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