Китай в августе начнет развертывание аналога Starlink

SpaceNews: Китай в августе начнет развертывание аналога системы Starlink

Китай в начале августа начнет развертывание спутниковой группировки G60, которая должна стать аналогом американской системы Starlink. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе первого пуска планируется отправить на низкую околоземную орбиту партию из 18 космических аппаратов. Издание ссылается на публикацию Shanghai Securities News, согласно которой в ближайшие дни первые спутники G60 покинут завод в Шанхае и отправятся на космодром Тайюань на севере Китая.

В ноябре 2023-го SpaceNews сообщило, что Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов, предназначенных для испытания возможностей спутникового интернета. Издание допустило, что пуск проведен в рамках тестирования возможностей перспективной спутниковой группировки Guowang, которая считается китайским «ответом Starlink».

В мае SpaceNews сообщило, что Китай нарастит производство средних ракет Long March 8 для запуска спутников Guowang.