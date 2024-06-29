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06:30, 29 июня 2024Наука и техника

Китай в августе начнет развертывание аналога Starlink

SpaceNews: Китай в августе начнет развертывание аналога системы Starlink

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай в начале августа начнет развертывание спутниковой группировки G60, которая должна стать аналогом американской системы Starlink. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе первого пуска планируется отправить на низкую околоземную орбиту партию из 18 космических аппаратов. Издание ссылается на публикацию Shanghai Securities News, согласно которой в ближайшие дни первые спутники G60 покинут завод в Шанхае и отправятся на космодром Тайюань на севере Китая.

В ноябре 2023-го SpaceNews сообщило, что Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов, предназначенных для испытания возможностей спутникового интернета. Издание допустило, что пуск проведен в рамках тестирования возможностей перспективной спутниковой группировки Guowang, которая считается китайским «ответом Starlink».

В мае SpaceNews сообщило, что Китай нарастит производство средних ракет Long March 8 для запуска спутников Guowang.

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      Иван Потапов
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