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00:29, 25 ноября 2023Наука и техника

Китай испытает «свой ответ Starlink»

SpaceNews: Китай проведет испытание возможностей спутникового интернета

Фото: China Daily / Reuters

Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов, предназначенных для испытания возможностей спутникового интернета. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пуск состоялся 23 ноября в 13:00 по московскому времени с космодрома Сичан на юго-западе Китая. О пуске и нагрузке китайские официальные лица объявили только после того, как полезная нагрузка была успешно выведена на орбиту.

Издание допускает, что пуск проведен в рамках тестирования возможностей перспективной спутниковой группировки Guowang, которая считается китайским «ответом Starlink».

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В мае SpaceNews сообщило, что Китай нарастит производство средних ракет Long March 8 для запуска спутников Guowang.

Перспективная группировка космических аппаратов Guowang должна насчитывать 13 тысяч спутников и обеспечить интернет-покрытием и связью всю территорию Китая.

Произведенный пуск стал 54-м для Китая в этом году.

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      Иван Потапов
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