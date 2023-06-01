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06:31, 1 июня 2023Наука и техника

Китай нарастит производство ракет для запуска «своего ответа Starlink»

SpaceNews: Китай нарастит производство ракет для запуска «своего ответа Starlink»

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Китай нарастит производство средних ракет Long March 8 для запуска «своего ответа Starlink». Об этом пишет SpaceNews.

Издание напоминает, что перспективная китайская группировка космических аппаратов Guowang должна насчитывать 13 тысяч спутников, под которую Китай наращивает пусковые и производственные мощности Long March 8.

Так, уже идет возведение новых стартовых площадок на космодроме Вэньчан, расположенном на острове Хайнань, и расширяется производство носителей, находящееся неподалеку. Ожидается, что ежегодно Китай сможет выпускать 50 ракет Long March 8.

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Отмечается, что расширяется и производство соответствующих ракетных двигателей, а также ведутся работы по созданию более грузоподъемной версии ракеты, которая может получить название Long March 8G. Кроме того, изучается возможность запуска Long March 8 с морских платформ.

В мае 2018 года SpaceNews сообщило, что Китай планировал в 2020 году запустить свою первую ракету с многоразовой первой ступенью. В качестве прототипа для испытаний многоразовых технологий названа ракета-носитель среднего класса Long March 8, рассчитанная на выведение на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров до 4,5 тонны полезного груза.

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    Иван Потапов
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