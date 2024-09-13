Власти США обеспокоились количеством спутников Starlink

В FCC обеспокоились, что Starlink охватывает две трети спутников на орбите

Федеральная комиссия по связи (FCC) США обеспокоилась доминированием спутников Starlink на орбите Земли. Об этом сообщает издание The Register.

В ходе выступления на Глобальном аэрокосмическом саммите Торговой палаты США председатель FCC Джессика Розенворсель заявила о необходимости поощрять конкуренцию в коммерческой космической отрасли. «У нас есть один игрок, которому сейчас принадлежат почти две трети спутников», — отметила Розенворсель. Журналисты медиа подчеркнули, что в FCC, очевидно, намекнули на SpaceX Илона Маска.

«Я считаю, что наша экономика не выигрывает от монополий, поэтому нам нужно приглашать гораздо больше участников космической отрасли», — подчеркнула председатель FCC. По мнению журналистов The Register, власти США могут считать положение корпорации Илона Маска доминирующим на рынке.

Также Розенворсель заявила, что запускающие спутники компании должны иметь четкий пятилетний план по выводу устаревшего оборудования с орбиты. «Чтобы включиться в новую космическую экономику, вы должны взять на себя обязательство», — подытожила председатель FCC.

6 сентября глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания отправила в космос 7000-й спутник Starlink.

Ранее стало известно, что акции американского производителя спутников AST SpaceMobile подорожали с апреля по сентябрь на 1300 процентов. Конкурент Starlink дорожает на фоне планов по запуску первых пяти коммерческих спутников на орбиту.