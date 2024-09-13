Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:57, 13 сентября 2024Наука и техника

Власти США обеспокоились количеством спутников Starlink

В FCC обеспокоились, что Starlink охватывает две трети спутников на орбите

Фото: NASA

Федеральная комиссия по связи (FCC) США обеспокоилась доминированием спутников Starlink на орбите Земли. Об этом сообщает издание The Register.

В ходе выступления на Глобальном аэрокосмическом саммите Торговой палаты США председатель FCC Джессика Розенворсель заявила о необходимости поощрять конкуренцию в коммерческой космической отрасли. «У нас есть один игрок, которому сейчас принадлежат почти две трети спутников», — отметила Розенворсель. Журналисты медиа подчеркнули, что в FCC, очевидно, намекнули на SpaceX Илона Маска.

«Я считаю, что наша экономика не выигрывает от монополий, поэтому нам нужно приглашать гораздо больше участников космической отрасли», — подчеркнула председатель FCC. По мнению журналистов The Register, власти США могут считать положение корпорации Илона Маска доминирующим на рынке.

Также Розенворсель заявила, что запускающие спутники компании должны иметь четкий пятилетний план по выводу устаревшего оборудования с орбиты. «Чтобы включиться в новую космическую экономику, вы должны взять на себя обязательство», — подытожила председатель FCC.

6 сентября глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания отправила в космос 7000-й спутник Starlink.

Ранее стало известно, что акции американского производителя спутников AST SpaceMobile подорожали с апреля по сентябрь на 1300 процентов. Конкурент Starlink дорожает на фоне планов по запуску первых пяти коммерческих спутников на орбиту.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула Украине десятки пленных

      Отца Филиппа Киркорова выписали из больницы

      В числе вернувшихся украинских пленных оказались бойцы «Азова»

      Предсказано влияние повышения ключевой ставки на экономику

      Пингвин-долгожитель прожил вдвое больше обычного и оставил 230 потомков

      В СПЧ рассказали об улучшении жизни заключенных в России и отмене «стаканов»

      СКР возбудил дело в отношении генерала ВФУ Красильникова за преступления в Курской области

      В ЕС рассказали о переговорах об ограничениях на передвижение российских дипломатов

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Гособвинение запросило срок для совладельцев «Юлмарта»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше