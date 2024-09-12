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14:20, 12 сентября 2024Экономика

Конкурент компании Маска подорожал в 14 раз

Американский производитель спутников AST SpaceMobile подорожал на 1300 процентов

Изображение: AST SpaceMobile

Акции американского производителя спутников AST SpaceMobile подорожали с апреля по сентябрь на 1300 процентов. Как сообщает Bloomberg, это лучший результат среди акций малой капитализации в индексе Russell 2000.

За полгода акции конкурента компании Илона Маска Starlink выросли с 1,97 до 29,3 доллара. На бирже NASDAQ их стоимость поднималась до отметки в 38,99 доллара (плюс 1879,2 процента), после чего она скорректировалась.

Компания дорожает на фоне планов запустить свои первые пять коммерческих спутников на околоземную орбиту.

«Предстоящий запуск дает AST SpaceMobile шанс показать, на что способна ее технология. Эти пять спутников станут настоящим доказательством концепции», — пояснил директор лаборатории анализа и инвестиций Стэнфордской высшей школы бизнеса Кевин Мак.

Инженер SpaceX Бен Лонгмайер ранее пообещал, что благодаря Starlink в США не останется слепых зон, где не ловила бы сотовая связь. В первую очередь 100-процентное покрытие получат абоненты оператора T-Mobile, с которыми у SpaceX заключено соглашение. Позже Маск уточнил, что эксклюзивный договор с T-Mobile будет действовать один год, затем Starlink DTC будет работать со всеми национальными операторами.

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      Вячеслав Агапов
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