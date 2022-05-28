ВС России захватили комплект спутникового интернета Starlink в Красном Лимане

В Красном Лимане ВС России захватили комплекс спутникового интернета Starlink Илона Маска

Во время боев за город Красный Лиман бойцы группировки «О» Вооруженных сил (ВС) России захватили комплекс спутникового интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщил российский журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, ранее им пользовались украинские военные. Также через такой аппарат проводили пресс-конференции и публиковали записи в блогах националисты на «Азовстали». «Насколько я знаю, это первый подобный комплекс, взятый нашими бойцами. Надеюсь, их отметят за это по достоинству», — резюмировал военкор.

О возобновлении активных наступательных действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана стало известно 23 мая. Боевые действия также идут в районе города Гуляйполе в Запорожской области и города Угледар на западе ДНР.

22 мая в Минобороны России сообщили, что в районе Красного Лимана авиацией был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ. Удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.