В Минобороны заявили об уничтожении четырех складов с боеприпасами ВСУ

В Минобороны отчитались об уничтожении четырех складов с боеприпасами ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили четыре склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, уничтоженные объекты находились близ населенных пунктов Соледар и Соль Донецкой народной республики (ДНР), а также Нырково Луганской народной республики (ЛНР). Удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.

Еще один склад с боеприпасами был уничтожен российской авиацией в районе населенного пункта Красный Лиман.

Ранее, 21 мая, Минобороны отчиталось о ликвидации крупной партии вооружения и техники, направленной Украине из США и стран Европы. Уточнялось, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по району железнодорожной станции Малин Житомирской области.