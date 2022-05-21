В Минобороны заявили об уничтожении «Калибрами» партии вооружения для Украины

Минобороны России заявило об уничтожении «Калибрами» оружия из США в Житомирской области

Российские военные уничтожили крупную партию вооружения и техники, направленную Украине из США и стран Европы. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, предназначавшееся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружение было ликвидировано в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области. Удар бы нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

Ранее в мае сообщалось, что президент США Джо Байден намерен выделить еще 100 миллионов долларов военной помощи для Украины. В рамках нового пакета американские власти планируют передать Киеву радары для противотанковых артиллерийских батарей и дополнительные тяжелые боеприпасы.

До этого власти Великобритании также заявили о намерении отправить Украине новое вооружение в рамках военной помощи. В частности, Лондон сообщил о готовности передать Киеву дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.