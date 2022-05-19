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США передадут Украине радары и тяжелые боеприпасы

Президент США Джо Байден выделит $100 млн военной помощи для Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден намерен выделить еще 100 миллионов долларов военной помощи для Украины. В рамках нового пакета американские власти передадут Киеву радары для противотанковых артиллерийских батарей и дополнительные тяжелые боеприпасы. Об этом агентству Reuters сообщили два анонимных источника в администрации Байдена.

Ранее сенатор от Кентукки Рэнд Пол заявил, что многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности. По его словам, экономика страны и так находится не в лучшем состоянии. Рэнд Пол напомнил, что ранее американские власти уже потратили почти 5 триллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

9 мая Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что ленд-лиз — это недешевый товарный кредит. Он назвал понятными мотивы Вашингтона, где было принято решение о предоставлении кредита Украине: ленд-лиз увеличит прибыль военных корпораций США в несколько раз.

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Дмитрий Сотак
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