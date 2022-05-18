Американский сенатор предупредил об угрозе безопасности США из-за помощи Киеву

Сенатор Рэнд Пол заявил, что траты США на Украину угрожают американской безопасности

Многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности. Такое мнение выразил сенатор от Кентукки Рэнд Пол в статье для онлайн-журнала The Federalist.

По его словам, экономика страны и так находится не в лучшем состоянии. Рэнд Пол напомнил, что ранее американские власти уже потратили почти 5 триллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Сенатор обратил внимание, что в марте инфляция достигла 40-летнего максимума. В частности, цены на бензин выросли по сравнению с прошлым годом на 48 процентов, подержанные автомобили подорожали на 35 процентов, а продукты питания — почти на 9 процентов.

Рэнд Пол также предупредил, что в случае принятия Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2022 года в текущей редакции общая сумма американской помощи Киеву будет равна военным расходам России за целый год. Кроме того, в таком случае США с 2014 года потратят на Украину в общей сложности 60 миллиардов долларов. Сенатор подчеркнул, что это почти в 10 раз больше, чем ежегодные траты на раковые исследования.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал Европу выделить Украине больше финансовой помощи, чтобы внести «справедливую лепту».

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов. Позже сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта. До этого 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.