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Американский сенатор предупредил об угрозе безопасности США из-за помощи Киеву

Сенатор Рэнд Пол заявил, что траты США на Украину угрожают американской безопасности
Рэнд Пол

Рэнд Пол. Фото: Greg Nash / Pool / Reuters

Многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности. Такое мнение выразил сенатор от Кентукки Рэнд Пол в статье для онлайн-журнала The Federalist.

По его словам, экономика страны и так находится не в лучшем состоянии. Рэнд Пол напомнил, что ранее американские власти уже потратили почти 5 триллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Сенатор обратил внимание, что в марте инфляция достигла 40-летнего максимума. В частности, цены на бензин выросли по сравнению с прошлым годом на 48 процентов, подержанные автомобили подорожали на 35 процентов, а продукты питания — почти на 9 процентов.

Рэнд Пол также предупредил, что в случае принятия Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2022 года в текущей редакции общая сумма американской помощи Киеву будет равна военным расходам России за целый год. Кроме того, в таком случае США с 2014 года потратят на Украину в общей сложности 60 миллиардов долларов. Сенатор подчеркнул, что это почти в 10 раз больше, чем ежегодные траты на раковые исследования.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал Европу выделить Украине больше финансовой помощи, чтобы внести «справедливую лепту».

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов. Позже сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта. До этого 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.

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Ксения Назарова
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