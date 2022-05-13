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Трамп призвал Европу выделить Украине больше финансовой помощи

Экс-президент США Трамп заявил, что Европа платит Украине слишком мало в сравнении с США

Фото: Peter Casey-USA TODAY Sports / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Европу выделить Украине больше финансовой помощи, чтобы внести «справедливую лепту». Его слова передает РИА Новости.

«Почему мы выделяем больше 40 миллиардов долларов Украине, тогда как Европа... дает очень мало?» — заявил Трамп. Он подчеркнул, что европейские страны гораздо сильнее «затронуты российским вторжением», но платят слишком мало в сравнении с Америкой. «Заставьте Европу и других наконец заплатить справедливую лепту. Китай и другие улыбаются всю дорогу к банку!» — призвал экс-президент.

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов. Позже сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта. До этого 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.

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Марина Совина
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