В Конгрессе США одобрили пакет помощи Украине на рекордную сумму

Палата представителей США одобрила выделение пакета доппомощи Украине на около $40 млрд

Палата представителей Конгресса США во вторник, 11 мая, одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму около 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

40 миллиардов долларов составляет новый пакет дополнительной помощи США Украине

Запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. В случае его одобрения документ будет передан на подпись Байдену.

Законопроект предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Исчерпание ресурсов

Байден ранее призывал законодателей незамедлительно одобрить это законопроект, чтобы он мог подписать документ уже в ближайшие дни. В противном случае, предупреждал он, Вашингтон в самом скором времени будет вынужден приостановить помощь Киеву, так как предыдущие ресурсы, выделенные Конгрессом, практически исчерпаны.

О том, что власти США могут исчерпать к концу мая оставшиеся 100 миллионов долларов, которые есть в распоряжении американской администрации на военную помощь Украине, говорил и официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он призывал Конгресс ускорить выделение 33 миллиардов долларов, которые запросил президент страны Джо Байден на помощь Украине в различных сферах. Кирби также рассказал, что, по сути, Вашингтон уже выделил Киеву «эквивалент его военного бюджета за 2021 год».

Как заявляла представитель Пентагона Кристин Вормут, Вашингтону может потребоваться более года, чтобы восполнить арсенал переданных Киеву противотанковых комплексов.

Новая помощь

Вместе с тем 7 мая сообщалось, что США поставят Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов, куда в том числе войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma. Также в Белом доме анонсировали еще один пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов.

В обсуждении нового пакета помощи участвовали министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников. Известно, что в новый пакет американской помощи входят артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

Ленд-лиз

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса. Документ был внесен на рассмотрение еще 19 января, в то время как о начале спецоперации было объявлено 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя подписание Байденом закона о ленд-лизе, назвал это историческим шагом.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму. Он также добавил, что будущие поколения украинцев будут расплачиваться за боеприпасы, технику и продовольствие, которые США поставят Киеву.

Володин напомнил, что ленд-лиз — это недешевый товарный кредит. Он назвал понятными мотивы Вашингтона, где было принято решение о представлении кредита Украине — ленд-лиз увеличит прибыль военных корпораций США в несколько раз.

