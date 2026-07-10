Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

НБКИ: Доля отказов в выдаче потребкредитов увеличилась до 73,3 процента в июне

По итогам июня 2026 года доля отказов банков в выдаче потребительских займов россиянам увеличилась впервые с января и достигла 73,3 процента. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Достигнутый в конце первого месяца лета результат превысил майский показатель на 1,4 процентного пункта (п. п.), уточнили аналитики. До этого на протяжении пяти месяцев доля отказов в выдаче этого вида кредитов демонстрировала устойчивое снижение, резюмировали эксперты.

Чаще всего россияне получали отрицательный ответ по такого рода заявкам в банках Новосибирской (75,4 процента), Оренбургской (75,3 процента), Кемеровской (75,2 процента) и Омской (74,9 процента) областях. В Краснодарском крае показатель составил 74,6 процента. Наименьшие доли отказов специалисты зафиксировали в Белгородской (66,8 процента), Воронежской (68,5 процента) и Нижегородской (68,9 процента) областях.

Подобная динамика фиксируется на фоне ужесточения регулирования выдачи кредитов Центробанком. На ситуацию также оказывает влияние высокая кредитная нагрузка граждан. В сложившихся реалиях банки стали тщательнее проверять потенциальных заемщиков на предмет платежеспособности. Это необходимо во избежание рисков и ухудшения качества кредитных портфелей.

С учетом вышеперечисленных факторов, констатировали в ВТБ, ожидать скорого кредитного ренессанса на внутреннем рынке не стоит. Полная стоимость займов еще долго будет находиться на очень высоком уровне, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, заключили в финансовой организации.