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14:19, 10 июля 2026Ценности

Обманувшая американцев русская мошенница кардинально сменила имидж

Русская мошенница Анна Делви показала каре на снимке парикмахера Алексея Осипчука
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alexey_osipchuk

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, кардинально сменила имидж. Фото с результатом преображения опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) российского парикмахера Алексея Осипчука.

Аферистка, называющая себя Анной Делви, предстала на размещенном кадре в черной майке и с золотой подвеской на шее. Знаменитая преступница сделала удлиненное каре и осветлила пряди.

«Прическа для легенды Анны Делви», — подписал Осипчук снимок.

Ранее Делви в откровенном виде поздравила американцев с Днем независимости США, который празднуется 4 июля. Тогда аферистку запечатлели в черном купальнике у бассейна. Она позировала перед камерой в солнцезащитных очках, держа в одной руке американский флаг.

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