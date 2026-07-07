СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:48, 7 июля 2026Ценности

Русская мошенница Анна Делви в купальнике поздравила американцев с Днем независимости США

Русская мошенница Анна Делви опубликовала откровенное видео с Дня независимости США
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @theannadelvey

Русская мошенница Анна Сорокина в откровенном виде поздравила американцев с Днем независимости США, который ежегодно празднуется 4 июля. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Аферистку, называющую себя Анной Делви, запечатлели позирующей у бассейна. Знаменитая преступница предстала перед камерой в черном закрытом купальнике с тонкими бретелями и солнцезащитных очках в белой оправое. При этом в одной руке она держала американский флаг и размахивала им.

«С Днем независимости всех, но особенно моих борцов за свободу», — подписала мошенница ролик, который набрал более 12 тысяч лайков.

Сорокина из Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

    Раскрыт неожиданный предвестник диабета

    Российская туристка описала отдых в Дагестане фразой «море просто отстой»

    Часть россиян предупредили об опасности жары

    Месси установил антирекорд чемпионатов мира

    Юрист рассказал о расходах «королевы марафонов» в колонии

    Двукратный олимпийский чемпион поприветствовал решение МОК вернуть россиян

    Исполнитель теракта в Монако попала на видео перед взрывом

    Русская мошенница Анна Делви в купальнике поздравила американцев с Днем независимости США

    Принц Гарри проиграл суд и может лишиться пяти миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok