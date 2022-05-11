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Палата представителей США одобрила выделение дополнительной помощи Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о выделении $40 млрд помощи Украине

Фото: Tom Brenner / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект набрал необходимое для утверждения большинство, голосование продолжается. Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Теперь он поступит на рассмотрение Сената Конгресса.

7 мая сообщалось, что США поставят Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. В этот пакет помощи в том числе войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma. Ранее в Белом доме анонсировали еще один пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов.

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Марина Совина
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