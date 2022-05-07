США поставят Украине новые виды оружия

The Washington Post: США отправит на Украину пакет военной помощи с новыми видами оружия

США поставит Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Пентагон отправит Киеву беспилотные летательные аппараты и ракеты с лазерным наведением. Отмечается, что закупленное у американских компаний вооружение отличается от того, что уже поставлялось на Украину.

В частности, в новый пакет помощи войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma.

Ранее в Белом доме заявили, что США отправят еще один пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов. По данным CNN, Киеву будет выделено из резервов Пентагона 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, радары, а также средства радиоэлектронной борьбы.