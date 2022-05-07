Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США поставят Украине новые виды оружия

The Washington Post: США отправит на Украину пакет военной помощи с новыми видами оружия

Фото: U.S. Air Force photo / Roland Balik / Reuters

США поставит Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Пентагон отправит Киеву беспилотные летательные аппараты и ракеты с лазерным наведением. Отмечается, что закупленное у американских компаний вооружение отличается от того, что уже поставлялось на Украину.

В частности, в новый пакет помощи войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma.

Ранее в Белом доме заявили, что США отправят еще один пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов. По данным CNN, Киеву будет выделено из резервов Пентагона 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, радары, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Турция оценила запасы газа в Черном море
Член СПЧ высказался о предотвращении теракта против российских журналистов
В Польше захотели запретить проведение памятных мероприятий 9 мая
Москвичи начали плевать на дорогие иномарки
Блинкен обвинил Россию в попытке исказить историю
В Ростуризме опровергли массовые отмены бронирований в отелях Крыма
Власти ЛНР на один день переименуют Луганск
Профессиональный спасатель раскрыл способ самостоятельно удалить клеща
США поставят Украине новые виды оружия
Раскрыта вероятность распространения оспы обезьян из Британии в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.