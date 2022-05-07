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В Белом доме раскрыли стоимость нового пакета военной помощи Украине

Белый дом: стоимость нового пакета военной помощи Украине составляет до $150 млн
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит до 150 миллионов долларов. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

При этом, по информации CNN, Киеву будет выделено из резервов Пентагона 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, радары, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент США Джо Байден заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Байден также рассказал о том, что после последнего объявления средства, которые администрация США может использовать для отправки помощи Украине в сфере безопасности, почти исчерпаны. Он призвал Конгресс предоставить запрошенное Белым домом финансирование для усиления позиций Украины.

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Марина Совина
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