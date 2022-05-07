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Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине

Байден: администрация США почти исчерпала финансирование для отправки военной помощи Киеву
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в него в том числе войдут артиллерийские боеприпасы, радиолокационные станции (РЛС) и другое оборудование. Байден также рассказал о том, что после последнего объявления средства, которые администрация США может использовать для отправки помощи Украине в сфере безопасности, почти исчерпаны. Он призвал Конгресс предоставить запрошенное Белым домом финансирование для усиления позиций Украины.

Ранее сообщалось, что Байден подпишет законопроект о поставках военной помощи для Украины по ленд-лизу в День Победы 9 мая. Законопроект об ускоренной военной помощи Украине носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса.

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Марина Совина
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