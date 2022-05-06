Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден в День Победы подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины

Президент США Байден подпишет законопроект о военной помощи по ленд-лизу для Украины 9 мая

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден подпишет законопроект о поставках военной помощи для Украины по ленд-лизу в День Победы 9 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует ТАСС.

Законопроект об ускоренной военной помощи Украине носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса. Помимо этого, по данным Reuters, американский лидер намерен подписать новый пакет военной помощи Украине в размере не менее 100 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что законопроект о ленд-лизе был подготовлен для рассмотрения Конгрессом США еще в начале 2022 года, до начала российской спецоперации.

Из размещенных на сайте Конгресса данных следует, что законопроект был внесен на рассмотрение еще 19 января, в то время как о начале спецоперации было объявлено 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных в Мариуполе
Невролог развеял миф о профилактике сколиоза у детей
Байден в День Победы подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины
В Крыму пообещали расправу издевающимся над российскими пленными украинцам
В Боливии разбился нагруженный кокаином вертолет
Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки
Росгвардеец насмерть сбил российского школьника
Стало известно новое название Cosmopolitan в России
Стало известно о новых жертвах пожара на Кубе
Голландский производитель элитных яхт пострадал из-за российского олигарха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.