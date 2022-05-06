Байден в День Победы подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины

Президент США Байден подпишет законопроект о военной помощи по ленд-лизу для Украины 9 мая

Президент США Джо Байден подпишет законопроект о поставках военной помощи для Украины по ленд-лизу в День Победы 9 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует ТАСС.

Законопроект об ускоренной военной помощи Украине носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса. Помимо этого, по данным Reuters, американский лидер намерен подписать новый пакет военной помощи Украине в размере не менее 100 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что законопроект о ленд-лизе был подготовлен для рассмотрения Конгрессом США еще в начале 2022 года, до начала российской спецоперации.

Из размещенных на сайте Конгресса данных следует, что законопроект был внесен на рассмотрение еще 19 января, в то время как о начале спецоперации было объявлено 24 февраля.