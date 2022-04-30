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США подготовили законопроект о ленд-лизе для Украины еще до начала спецоперации

Законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США до начала спецоперации России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Законопроект об ускоренной военной помощи Украине, ленд-лизе, был подготовлен для рассмотрения Конгрессом США еще в начале 2022 года, до начала российской спецоперации. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

Из размещенных на сайте Конгресса данных следует, что законопроект был внесен на рассмотрение еще 19 января, в то время как о начала спецоперации было объявлено 24 февраля.

29 апреля стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Согласно законопроекту, американскому лидеру Джо Байдену предоставят расширенные полномочия по заключению соглашений с украинскими властями относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины».

Комментируя это, спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что решение американского парламента только загонит Киев в долговую яму. Он выразил мнение, что будущие поколения украинцев будут расплачиваться за боеприпасы, технику и продовольствие, поставленные им Соединенными Штатами.

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Алина Гончарова
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