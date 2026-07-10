Назван главный покупатель российского пива

Агроэкспорт: В 2026 году ключевым импортером российского пива стала Белоруссия

По итогам первой половины 2026 года главным покупателем российского пива стала Белоруссия. Ключевого импортера со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» называет ТАСС.

За полгода соседняя республика закупила российского пенного на 13 миллионов долларов. Помимо Белоруссии, в список главных покупателей пива вошли Казахстан (более 9,5 миллиона долларов), Узбекистан (более 3 миллиона долларов), Китай (более 2,7 миллиона долларов) и Киргизия (около 2 миллиона долларов).

По оценкам экспертов, за первое полугодие 2026 года Россия увеличила экспорт пива в денежном выражении на четыре процента год к году. За шесть месяцев на зарубежные рынки поставили более 68,5 тысячи тонн пива на сумму порядка 40 миллионов долларов.

По данным Национального рейтингового агентства (НРА), российский пивной рынок находится в состоянии стагнации из-за резкого падения потребления, что, в том числе, связано с опережающим — более 15 процентов за 2025 год — повышением цен на продукцию. Если в 2024 году потребление рекордно выросло, то в следующем — сократилось на 17 процентов, опустившись ниже отметки 60 литров на душу взрослого населения.