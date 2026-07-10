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09:14, 10 июля 2026Экономика

Потребление пива в России рухнуло

НРА сообщило о падении потребления пива в России до 60 литров на человека в год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский пивной рынок находится в состоянии стагнации из-за резкого падения потребления, что, в том числе, связано с опережающим — более 15 процентов за 2025 год — повышением цен на продукцию. Об этом со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА) пишет Forbes.

Если в 2024 году потребление рекордно выросло, то в следующем — сократилось на 17 процентов, опустившись ниже отметки 60 литров на душу взрослого населения.

При этом эксперты отмечают существенный дисбаланс. Продажи пива упали на 16 процентов, а производство — на 1 процент, превысив потребление почти на 200 миллионов декалитров или 17 литров на каждого совершеннолетнего россиянина.

В текущем году, полагают в НРА, уровень потребления останется примерно на тех же значениях, однако сохранение показателей будет достигнуто на фоне высоких складских запасов и инфляционного навеса, обусловленного в том числе ростом акцизов. Разрыв между отгрузками и потреблением предварительно окажется на уровне 173 миллиона декалитров.

За первый квартал розничные продажи пива и пивных напитков составили 151 миллион декалитров, что стало минимумом за последние шесть лет. По прогнозам НРА, в 2026 году «пивная инфляция» достигнет 12 процентов.

Ранее сообщалось, что, по официальным данным, потребление алкоголя в России за последние 12 месяцев по состоянию на июнь упало на 0,44 литра, до 7,62 литра на душу населения — наименьшее значение с 1997-1998 годов. Вместе с тем эксперты отмечают, что на фоне роста цен россияне начали больше интересоваться нелегальной продукцией и самогоноварением.

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