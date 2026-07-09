Потребление алкоголя в России вернулось на уровень 1990-х

РИА Новости сообщило о снижении потребления алкоголя в России до минимума 1990-х годов

Потребление алкоголя в России за последние 12 месяцев по состоянию на июнь упало на 0,44 литра, до 7,62 литра на душу населения, что стало минимальным значением с 1997-1998 годов. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает РИА Новости.

Вместе с тем агентство отмечает, что в период до 2008 года данные по потреблению алкоголя основаны на ограниченной базе, включающей в себя только официальные продажи. Однако в 1990-е годы значительную часть рынка — порядка двух третей — занимал нелегальный сектор, в том числе самогоноварение, возникшее еще в советские годы.

За последние 18 лет статистика старается учитывать общее потребление, и за этот период текущие данные свидетельствуют о самом низком его уровне.

Меньше всего, по официальным данным, пьют на Северном Кавказе. Так, в Чечне показатель составляет 0,02 литра на человека, в Ингушетии — 0,62 литра, а в Дагестане — 0,9 литра. В Москве и Санкт-Петербурге употребляют по 4,6 литра и 5,96 литра, а в Свердловской области — 9,98 литра алкоголя в год.

Ранее доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский раскритиковал данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) о снижении потребления алкоголя в стране в последние годы, подчеркнув, что они касаются только легальной спиртосодержащей продукции.

При этом, по его мнению, из-за стремительного роста цен на алкоголь в магазинах доля нелегальной продукции растет, а кроме того, россияне все чаще предпочитают изготовлять спиртное самостоятельно. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев также подтверждал, что данные о потреблении алкоголя перестают быть информативными из-за роста самогоноварения.