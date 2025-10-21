Снижение цифр по потреблению алкоголя в России объяснили самогоном

Глава WineRetail Ставцев связал падение цифр по потреблению алкоголя с самогоном

Официальные данные говорит о том, что потребление алкоголя в России неуклонно снижается, однако, как объяснил в комментарии «Радиоточке НСН» руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, тенденция может быть связана с ростом продаж нелегальной продукции.

«Статистика не учитывает нелегальное потребление — самогон, любые напитки домашнего производства. Легальное потребление алкоголя действительно снизилось из-за роста цен. Но часть потребителей ушла в "серое" потребление», — уверен эксперт.

Кроме того, он напомнил, что потребление считается в чистом спирте, однако за счет переключения на более легкие напитки число выпиваемых порций может остаться неизменным. Например, люди переключаются с водки и коньяка на пиво и вино, что и дает итоговое падение цифр.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в Вологодской области, где с марта действуют самые жесткие в России правила розничной продажи алкоголя, его употребление с начала года выросло на 20 процентов — с 7,7 литра чистого спирта на душу населения до 9,65 литра.

После того как эта информация разошлась, ведомство исправило данные, сославшись на техническую ошибку. В результате рост оказался значительно ниже — всего на 90 миллилитров. Тем не менее губернатор региона Георгий Филимонов — инициатор антиалкогольных законов — со ссылкой на другую статистику уверяет, что потребление все же падает.

Ранее СМИ отмечали, что местные жители не заметили снижение употребления алкоголя в регионе. Некоторые из них полагают, что пить все же стали больше за счет активных закупок спиртного про запас, а также распространения нелегальной продукции и большого числа точек, продающих алкоголь на розлив.