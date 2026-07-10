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14:33, 10 июля 2026Наука и техника

Названы тормозящие Windows программы

MakeUseOf: Сервисы OneDrive, Phone Link и Teams назвали тормозящими Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sdx15 / Shutterstock / Fotodom

Встроенные в Windows 11 программы и сервисы могут быть причиной замедления операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание MakeUseOf.

На проблему обратил внимание редактор портала Олувадемиладе Афолаби. Он рассказал, что в каждой копии ОС от Microsoft по умолчанию работают несколько сервисов — их польза неочевидна, но приложения заметно загружают персональный компьютер (ПК) и тормозят его. Автор назвал эти программы и посоветовал отключить их.

В первую очередь он выделил OneDrive — сервис резервного копирования данных, который запускается при каждом включении устройства. Журналист рекомендовал отключить программу и запускать ее только тогда, когда нужно сохранить данные в «облаке». Очередной программой с неочевидной пользой редактор назвал Phone Link — это утилита, которая позволяет передавать данные с телефона на компьютер и обратно. Кроме того, он выделил сервис для аудио- и видеозвонков Microsoft Teams: выяснилось, что приложение запускается вместе с Windows.

Также при включении ПК всегда открывает приложение Xbox. Если компьютер не используется для игр, то Афолаби рекомендовал навсегда отключить его. Еще автор посоветовал отключить виджеты — они получают информацию из интернета и обновляются в фоновом режиме, что может тормозить Windows.

В начале июля журналисты издания TechSpot заявили, что мониторы популярных брендов LG и Dell устанавливают рекламу на компьютеры. Выяснилось, что это происходит из-за неудаляемых программ, которые появляются на ПК после подключения мониторов.

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