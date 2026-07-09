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11:11, 9 июля 2026Наука и техника

В Windows нашли неудаляемую рекламу

Мониторы LG и Dell начали без спроса устанавливать на компьютеры рекламу
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dmitry-Arhangel 29 / Shutterstock / Fotodom

Мониторы популярных брендов LG и Dell уличили в установке рекламы на компьютеры. На это обратило внимание издание TechSpot.

Журналисты заметили на Reddit жалобы пользователей мониторов. Около недели назад на площадке появилась публикация пользователя под ником Mags_Smash, в которой тот раскрыл проблему с мониторами. По его словам, монитор LG установил на его компьютер под управлением Windows собственное программное обеспечение (ПО), которое стало показывать рекламу всяких продуктов — например, антивируса.

Факт проблемы подтвердили другие пользователи. Выяснилось, что подобное ПО устанавливают и некоторые мониторы Dell. Так, один из пользователей рассказал, что нашел на своем компьютере программу LG Monitor, которая сама установилась через Microsoft Store. Также оказалось, что ее невозможно удалить.

Пользователи подсказали решение проблемы. Выяснилось, что можно запретить включение рекламного ПО через настройки автозапуска Windows. Также можно отключить программы через реестр операционной системы — этот способ актуален для опытных пользователей компьютера. «Рекламное ПО и другие формы нежелательной рекламы стали неотъемлемой частью смартфонов, искусственного интеллекта и смарт-телевизоров», — заключили журналисты.

Ранее авторы издания PCWorld развеяли популярной миф о покупке компьютера. Они рассказали, что необязательно приобретать самые дорогие процессоры, материнские платы и видеокарты, чтобы добиться от устройства высокой производительности.

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