Президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Законопроект об ускоренной военной помощи Украине носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса. Документ был внесен на рассмотрение еще 19 января, в то время как о начале спецоперации было объявлено 24 февраля.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму. Он также добавил, что будущие поколения украинцев будут расплачиваться за боеприпасы, технику и продовольствие, которые США поставят Киеву.

Политик напомнил, что ленд-лиз — это недешевый товарный кредит. Он назвал понятными мотивы Вашингтона, где было принято решение о представлении кредита Украине — ленд-лиз увеличит прибыль военных корпораций США в несколько раз