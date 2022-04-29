Володин предрек Украине долговую яму

Спикер ГД Володин заявил, что решение США о ленд-лизе Украине загонит Киев в долговую яму

Решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму. Такое будущее Украине предрек спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В пятницу, 29 апреля, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу — это упростит оказание военной помощи Киеву. Документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Володин также считает, что будущие поколения украинцев будут расплачиваться за боеприпасы, технику и продовольствие, которые США поставят Киеву по ленд-лизу.

Спикер Госдумы напомнил, что ленд-лиз — это недешевый товарный кредит. Он назвал понятными мотивы Вашингтона, где было принято решение о представлении кредита Украине — ленд-лиз увеличит прибыль военных корпораций США в несколько раз, уверен Володин.

По его словам, после получения СССР вооружения от Америки по ленд-лизу во время Второй мировой войны Россия продолжала возвращать долги по этому кредиту до 2006 года.

«Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п. Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты», — написал Володин в Telegram.

В марте Конгресс разрешил президенту Джо Байдену использовать для передачи военной техники Украине 3,5 миллиарда долларов из запасов Пентагона. 29 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что из выделенных средств у главы государства осталось 250 миллионов долларов.