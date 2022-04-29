Белый дом назвал оставшуюся у США сумму для военной помощи Украине

Псаки заявила об оставшихся у Байдена $250 млн на военную помощь Украине от США

У президента США Джо Байдена осталось 250 миллионов долларов для военной помощи Украине из выделенных в марте 3,5 миллиарда долларов. Такую сумму назвала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Как вы знаете, у нас было 3,5 миллиарда долларов для помощи на цели обеспечения безопасности. Из них осталось около 250 миллионов долларов. Конечно, мы будем работать над ускорением и предоставлением этого украинцам, но для того, чтобы продолжать помогать им, помогать обеспечивать наличие у них необходимого оружия, <...> нужно срочно продвигаться вперед [в Конгрессе] с этим финансированием. Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

До этого издание Defense News сообщало об истощении ресурсов администрации Байдена для военной помощи Украине. Ссылаясь на чиновника из Белого дома, журналисты указали, что у американских властей осталось всего около 250 миллионов долларов из 3,5 миллиарда, которые Конгресс разрешил президенту использовать для передачи военной техники Украине из запасов Пентагона.

Новый пакет помощи

Накануне Джо Байден запросил у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине на фоне спецоперации России. Как уточняли в Белом доме, из полной суммы пакета Вашингтон планирует выделить около 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы в сотрудничестве с союзниками США по НАТО.

33 миллиарда долларов запросил Джо Байден у Конгресса для новой помощи Украине

Средства также должны обеспечить «непрерывные поставки на Украину дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств», усилить возможности страны в киберсфере и разведывательных операциях.

Ленд-лиз

Кроме того, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Документ предполагает расширение полномочий Байдена по заключению соглашений с Киевом относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины», а также позволит ускорить доставку оружия. Действие расширенных полномочий истечет, если конфликт прекратится (речь о кризисе в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма в 2014-м), а также если число российских войск у украинской границы сократят до состояния марта 2021 года.

Инициативу поддержали 417 конгрессменов, еще десять выступили против. Теперь законопроект поступит на подпись американскому президенту.

«Старье» от Германии

19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки вооружения обеспечит военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии.

Мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ. Поэтому мы создаем специальный фонд, чтобы наша армия после многих лет экономии наконец была хорошо вооружена, и мы инвестируем масштабно в возможности бундесвера Олаф Шольц канцлер Германии

Кроме того, Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на два миллиарда евро — в основном ради того, чтобы увеличить объемы оказания помощи Украине. Около 400 миллионов евро из бюджета предназначены для Европейского фонда мира, закупающего оружие для Киева. Еще часть расходов собираются направить на двустороннюю помощь с рядом стран — в том числе Украиной.

Вместе с тем китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что поставляемые Германией в качестве военной Украине зенитные установки Gepard, давно устарели. Он назвал «золотым веком» для Gepard с его зенитными пушками 1960-е и 1970-е годы.

Специалист напомнил, что данные установки сняли с вооружения бундесвера еще в 2010-м году. «Прежде чем передать эти установки украинским военным, их придется отремонтировать за счет Германии», — сказал обозреватель. При этом Чжунпин считает, что системы вряд ли будут пригодны на местах боевых действий даже в случае успешного ремонта.