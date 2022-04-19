У Германии закончилось оружие для Украины

Канцлер ФРГ Шольц: возможности бундесвера в поставках оружия Киеву практически исчерпаны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки вооружения обеспечит военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии. Об этом сообщает ТАСС.

«В начале мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Здесь мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ. Поэтому мы создаем специальный фонд, чтобы наша армия после многих лет экономии наконец была хорошо вооружена, и мы инвестируем масштабно в возможности бундесвера», — сказал он.

Шольц отметил, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения из немецкой военной промышленности. Оборонная промышленность Германии уже доложила, какую продукцию они могут поставить в ближайшее время, а Украина сделала выбор из этого списка, в свою очередь Берлин после одобрения оплатит поставки, пояснил канцлер ФРГ.

По его словам, речь идет о противотанковом оружии, средствах противовоздушной обороны (ПВО), амуниции и том, «что можно применять в артиллерийских дуэлях».

Канцлер ФРГ подчеркнул, что в своей военной помощи Киеву, Германия всегда руководствовалась принципом поставлять то вооружение, которое украинские военные смогут быстро и эффективно применить.

Ранее сообщалось, что Шольц собрался увеличить военный бюджет Германии на два миллиарда евро — в основном ради того, чтобы увеличить объемы оказания помощи Украине.