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Шольц собрался увеличить оборонный бюджет Германии ради Украины

Канцлер ФРГ Шольц намерен увеличить оборонный бюджет на 2 млрд евро для помощи Украине

Фото: John MacDougall / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на два миллиарда евро — в основном ради того, чтобы увеличить объемы оказания помощи Украине. Об этом пишет Reuters.

По словам источника агентства, около 400 миллионов евро из бюджета предназначены для Европейского фонда мира, закупающего оружие для Киева. Еще часть расходов собираются направить на двустороннюю помощь с рядом стран — в том числе Украиной.

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13 апреля правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и либералы) договорилась по поставкам тяжелых вооружений Украине. Эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер не раскрыл деталей соглашения.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель также говорил, что главы стран-членов Евросоюза предполагают военное разрешение конфликта на Украине и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. Он объявил, что намерен собрать встречу министров иностранных дел стран союза для обсуждения вопроса дополнительной военной помощи Украине.

Елизавета Наумова
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